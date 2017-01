Legrand Çözümleri Enerji Verimliliğinde Nasıl Rol Alıyor?

Legrand Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, Legrand çözümlerinde enerji verimliliğinin nasıl sağlandığını Wise TV'ye anlattı.



Sarıoğlu şirketlerinin Avrupa'da ISO 5001 Enerji Verimliliği Sertifikası alan ilk Fransız üretici firması oldunun altını çizdi ve, "Legrand Grubu olarak enerji tüketimini azaltmak ve binalara yapılan yatırım üzerinden elde edilen gelirleri en üst seviyelere çıkarırken enerji kalitesini artırmak için de çok çeşitli çözümler sunuyoruz. Örneğin My Home ev otomasyon sistemi içinde yer alan aydınlatma yönetimi ile EN 15193 standardına göre düzenlenmiş ev, otel veya iş yerinde gün ışığından daha fazla faydalanılarak %55'e varan tasarruflarda bulunmak imkanı sunuyoruz. Legrand'ın son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği koridor, odalar, bahçe, otopark gibi ortak kullanım alanlarında kullanılan hareket sensörleriyle kullanıcının az maliyetle en yüksek verimliliği elde edebilmesine imkan tanıyoruz. Isıtma ve soğutma sistemlerine entegre edilen termostatlarımız sayesinde ortam ısısını uygun düzeyde tutmaktayız, böylece ciddi ısı kayıplarının önüne geçiyoruz ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. Info markamızla da anahtar teslim projeler yaparak yatırımcılara bu konuda her türlü desteği sunmaktayız. Legrand grup olarak güneş enerjisi, rüzgar ve diğer doğal kaynakları teknolojiyle de harmanlayarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda tüm iş süreçlerinizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla gerçekleştiren bir marka olarak yeşil binalarda öngörülen altyapı çalışmalarında enerji tasarrufu sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Öte yandan Legrand olarak 2013 yılından bu yana tüm fabrikalarımızda çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında büyük önem taşıyan alternatif yakıt ve ham maddeleri kullanıyoruz. Her yıl %2'nin altında olmamak kaydıyla yapılan enerji tasarrufları sayesinde dünya genelinde 600 bin ürün üzerinde tasarruf sağlamaktayız. Enerji tasarrufunda dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olarak karbon salınımı veya karbon ayak izimizi azaltmayı ve geleceğe katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyerek çevreye olan katkılarına değinmiş oldu.