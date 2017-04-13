Lego Serisiyle Geliştirilen Robotlar Çocukların Ellerinde Canlanacak

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, hafta sonunda Techno Kids Hayvanların Dünyası Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.



Büyük küçük herkesin keyifli bir gün geçireceği hem teknolojik hem eğlenceli bir etkinlik olan Techno Kids Hayvanların Dünyası Sergisi, 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 13.00'te Forum Mersin Sanatçılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında çocuklar Lego Education tarafından geliştirilen Wedo serisi ile geliştirdikleri robotları, hayvanları ve araçları özel bir yazılımla hareket ettirecekler. Etkinlikte farklı okullardan gelecek 6-10 yaş arası çocuklar lego ile hazırladıkları projeleri ve sunum posterlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ayrıca yine çocuklardan oluşan takımlar, rengarenk kıyafetleriyle ve görsel bir şölenle teknoloji ve bilim tanıtım sergisini düzenleyecek. - MERSİN