Lego Batman Filmi' Gösterim İçin Gün Sayıyor





'Lego Batman Filmi' gösterim için gün sayıyor. 2014 yılında seyirciyle buluşan 'Lego Filmi' gişede 469 milyon Dolarlık bir hasılat rakamına ulaşmış ve renkli bloklardan oluşan lego dünyasındaki polis Emmet'in hikayeleri tüm dünyayı güldürmüştü.



Orijinal yapımı seslendiren aktör Will Arnett film hakkındaki kuşkularından bahsetti:



"Yönetmenler Phil Lord ve Chris Miller bana gelip bir Lego filmi üzerine çalıştıklarını söylediklerinde filmin nasıl olacağını sorduğumu hatırlıyorum. Bir Lego tanıtım filmi olup olmayacağını merak etmiştim. Elbette değildi. Akıllarında harika bir hikaye vardı."



'Lego Batman Filmi' ismiyle beyaz perdeyle buluşacak olan devam filmi maskeli süper kahramanın Gotham Şehri'nde kötülerle savaşmasını konu alıyor.



Aktör Will Arnet Batman'den şu sözlerle bahsetti:



"O bir milyarder, çok yakışıklı ve harika bir evi var. Tüm harika araç gerece de sahip peki ama neden bu kadar üzgün? Film bizi çok güldürecek. Onun hayatındaki eksikliklere odaklanacağız."



'Lego Batman Filmi' 10 Şubat'ta Türkiye'de gösterime girecek.



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Tags: Filmi sayıyor Lego Batman Animasyon filmi gösterim gün Sinema için Gepost: 03 februari 2017