Lefkoşa)- KKTC'de Ağır Tahrik!- KKTC'de Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy'de Sokak İsimleri Değiştirildi

- KKKTC'de ağır tahrik!

KKTC'de Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy'de sokak isimleri değiştirildi



LEFKOŞA - Kendilerine 'Dayanışma Aktivisti' diyen, kimliği belli olmayan gruplar, "Mücadele sokakta başlar" sloganıyla yasa dışı bir hareket başlatarak, Lefkoşa'nın Türk kesiminde bazı sokak isimlerini, yeni isimlerle değiştirdi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, İkinci Selim Sokağı'nın adı Kostis Ahniotis oldu. Atatürk Meydanındaki Ankara Sokak 'Ulus Baker' olarak değiştirildi. İnönü Meydanındaki İstanbul Sokak 'Federal Kıbrıs' oldu. Hamitköy'de Vatan Sokağının adı 'Mişaoulis ve Kavazoğlu' Sokak olurken, Gönyeli'de 12 Haziran Sokağı 'Rum kayıplar' ve 1 Ağustos Sokağı ise 8 Mart olarak değiştirildi.

Aktivistler, bu yasa dışı eylemi videoya kaydederek, Güney Kıbrıs'ta yayınlan Politis gazetesine ulaştırdı. Politis gazetesi dün gece internet sayfasında video görüntülerini "İşgal altındaki Lekoşa sokak tabelaları değiştirildi" başlığıyla duyurdu.