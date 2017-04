League of Legends 2017 Kış Mevsimi Finali'nde şampiyon SuperMassive



Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - LEAGUE of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali, görkemli bir mücadele ile tamamlandı. Volkswagen Arena'da dün gerçekleşen karşılaşma sonunda SuperMassive, Oyunfor.CREW'i 3-1 mağlup ederek, sezonun ilk büyük kupasının sahibi oldu. Büyük mücadeleyi 5 bin kişi izlerken, yüz binlerce espor tutkunu da TV ve internet yayınlarından dev finali takip etti.



League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi'nde Kış Mevsimi Finali kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lig dönemi sonrası finale kalmayı başaran SuperMassive ve Oyunfor.CREW'in karşı karşıya geldiği Kış Mevsimi Finali'nde kazanan taraf SuperMassive oldu. Volkswagen Arena'da görkemli bir açılışla 5 bin League of Legends tutkununu buluşturan final karşılaşması, SuperMassive'in üstün oyunu sonucunda 3-1'lik skorla sona erdi. Tüm takımın başarılı performansı, izleyenlerden tam not aldı ve karşılaşmaya damga vurdu. Yüz binlerce League of Legends tutkunu, TV ve internet yayınlarından canlı olarak takip etti.



ZAFER, LİGİN FAVORİSİ SUPERMASSIVE'İN OLDU



İlk maç başa baş bir mücadeleye sahne olurken, bu karşılaşmanın galibi SuperMassive oldu. Yine başa baş geçen ikinci maçı Oyunfor.Crew kazanırken, durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve dördüncü oyunlarda rakibine büyük üstünlük gösteren SuperMassive, 3-1'lik skorla kupaya uzanan takım oldu.



Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde nefes kesen bir karşılaşma izlediklerinin altını çizerken, şunları söyledi: "Bu yıl da birçok kurumun desteğiyle organize ettiğimiz son derece keyifli ve coşkulu bir final mücadelesine birlikte tanıklık ettik. Daha iyi bir espor ekosistemi ve daha profesyonel bir League of Legends Şampiyonluk Ligi için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ligimize yeni katılan güçlü takımları da bu emeğimizin bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu sayede oldukça heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir lige tanıklık ettik. Keza Kış Mevsimi Finali de aynı derecede heyecanlı ve keyifli geçti. Bu zorlu karşılaşmadan kupayla ayrılan SuperMassive'i tebrik eder, Brezilya'da gerçekleştirilecek Sezon Ortası Turnuvası'nda başarılar dilerim. Lig boyunca centilmence mücadele eden takımlarımıza ve tribünleri dolduran herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."



SIRADA BREZİLYA VAR



Lig aşaması, çeyrek final ve yarı final aşamalarının ardından finale yükselen en iyi iki takımın mücadele ettiği dev etkinliğin galibi SuperMassive, Türkiye'yi 2017 Sezon Ortası Turnuvası'nda temsil edecek. Brezilya'da yeni formatıyla 2017 Sezon Ortası Turnuvası'nda Türkiye adına mücadele edecek olan SuperMassive, A Grubu'nda yer alan Brezilya (Red Canids), Japonya (Rampage) ve Okyanusya (Dire Wolves) takımlarıyla karşı karşıya gelecek. MSI 2017'de rekabet 28 Nisan günü başlayacak.