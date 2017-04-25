Le Pen Parti Liderliğine Ara Veriyor
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, parti başkanlığı görevine ara vereceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, parti başkanlığı görevine ara vereceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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