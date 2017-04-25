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Le Pen Parti Liderliğine Ara Veriyor
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Le Pen Parti Liderliğine Ara Veriyor

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, parti başkanlığı görevine ara vereceğini açıkladı.

Le Pen Parti Liderliğine Ara Veriyor

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, parti başkanlığı görevine ara vereceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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