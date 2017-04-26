Le Pen Komünist Parti Seçmenine Yöneldi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkan Marine Le Pen, ilk turda yüzde 19.2 ile dördüncü olan Komünist Parti adayı Jean Luc Melenchon'un seçmenlerinden oy istedi.



Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 19.2 ile dördüncü olan Komünist Parti adayı Jean Luc Melenchon, ikinci tur için herhangi bir adaya destek çağrısında bulunmazken, kendinden sadece 2.5 puan fazla oy oranı ile ikinci tura çıkan aşırı sağ parti Milli Cephe (FN) adayı Marine Le Pen Komünist Parti seçmenine seslendi. Televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya yolu ile seslenen Le Pen, Komünist Parti seçmenine kapitalist ve Avrupa destekçisi bulduğu Emmanuel Macron'a oy verilmemesi gerektiğini ifade etti.



Melenchon'a yakın fikirleri olduğunu savunan ve yeni seçim stratejisi güden Le Pen, ayrıca yeni afişler ile Melenchon'un programı ile ortak noktalarını paylaştı. Kendi fotoğrafı ile Melenchon'un fotoğrafının bulunduğu afişte ortak fikirler listelenip seçmenlerin "Melenchon ile ortak programı olan Le Pen'e" oy vermesi gerektiği ve "kapitalist sisteme hizmet eden Macron'a" oy vermenin Melenchon'un fikirlerine zıt bir davranış olduğu fikri oluşturuldu.



Le Pen'in milletvekili yeğeni Marion Le Pen, Salı günü verdiği bir röportajda Komünist Parti ile ortak hiçbir vizyon sunmadıklarını dile getirmişti.



(Özlem Kaplan / İHA)