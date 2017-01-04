Le Pen'in Ukrayna'ya Girişi Yasaklanmaya Çalışılıyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan, radikal sağ eğilimli Marie Le Pen'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki açıklamaları, Ukrayna'da büyük tepki topladı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Le Pen'in Ukrayna'ya girişinin yasaklanması için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu.



SBU'dan yapılan açıklamada, Le Pen gibi siyasetçilerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda yaptıkları açıklamaların karşılıksız kalmaması gerektiği ifade edildi.

Marie Le Pen, geçitğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın 2014 yılı başlarında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin "gayrımeşru olmadığını" söylemişti.