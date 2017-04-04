Le Pen'in Partisi'ne Ön Soruşturma
Lille kentindeki savcılık, Ulusal Cephe Partisi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.
Lille kentindeki savcılık, Ulusal Cephe Partisi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com
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