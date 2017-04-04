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Le Pen'in Partisi'ne Ön Soruşturma
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Le Pen'in Partisi'ne Ön Soruşturma

Lille kentindeki savcılık, Ulusal Cephe Partisi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.

Le Pen'in Partisi'ne Ön Soruşturma

Lille kentindeki savcılık, Ulusal Cephe Partisi hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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