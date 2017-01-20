Le Pen'in Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi

PARİS (AA) – Fransa'nın Nice kentindeki Asliye Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Parlamentosu'na talepte bulundu.



Nice kenti eski Belediye Başkanı Christian Estrosi, kendisi aleyhine "iftirada bulunduğu" gerekçesiyle Le Pen aleyhine dava açmıştı.



Le Pen'in yargılanabilmesi için önce üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasetçinin siyasi dokunulmazlığını kaldırması gerekiyor.



Le Pen, 2015'te bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Etrosi'nin belediye başkanlığı döneminde radikal dinci örgütlere mali destek sağladığını" iddia etmişti.



Fransa'da son anketler, Le Pen'in nisan ve mayıs ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ilk turu rahatlıkta kazanarak, ikinci tura çıkacağını ortaya koyuyor.



Avrupa Parlamentosu, 2013'te yine Fransa'da açılan başka bir davayla ilgili olarak üyesi olan Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmış ve yargılanmasını sağlamıştı.