Le Pen'in Başbakan Adayı Belli Oldu

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı olması halinde muhafazakar sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan'ı başbakan yapacağını açıkladı.



Le Pen ve Dupont-Aignan bugün bir basın toplantısı yaparak, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turundaki ittifaklarını ilan ettiler.



Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 4,7 oranında oy alan Nicolas Dupont-Aignan'ı "bir vatansever" olarak niteleyen Marine Le Pen, bu ittifaktan gurur duyduğunu ifade etti.



Le Pen, ikinci turda cumhurbaşkanı olması halinde Dupont-Aignan'ı başbakan olarak atayacağını bildirdi.



Dupont-Aignan daha önce ikinci turda Marine Le Pen'i destekleyeceğini ifade etmişti.



İlk tur cumhurbaşkanı seçiminden önce Le Pen ve Ulusal Cephe (FN) Partisi hakkında sert açıklamaları olan Dupont-Aignan, seçimin ilk turundan sonraki bir açıklamasında Le Pen'in "aşırıcı olduğunu, fakat aşırı sağ olmadığını" belirtmişti.



Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.



Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan da ikinci tur için önemli destekler alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmıştı.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.