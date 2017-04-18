Le Pen Göçmen Vizelerini Askıya Almak İstiyor

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, göçmenlere verilen vizeleri geçici bir süre durdurmak istediğini söyledi.



RTL televizyon kanalına verdiği röportajda Le Pen, cumhurbaşkanı seçimini kazanması durumunda yeni tedbirler alınıncaya kadar göçmenlerin vizelerini askıya almak istediğini belirtti.



Göçmenlerle ilgili yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade eden Le Pen, Fransa'da göçmenlerin sayısının çok önemli miktarda olduğunu savundu.



Le Pen, cumhurbaşkanı adaylarının bu konuda hiçbir açıklamada bulunmamasının da "çok endişeli bir durum" olduğunu söyledi.



Bu düzenlemenin turistik vizeleri ve öğrenci vizelerini kapsamayacağını kaydeden Le Pen, her yıl ülkeye 230 bin göçmenin giriş yaptığını belirterek, bunun böyle devam edemeyeceği görüşünü ileri sürdü.



Le Pen, geçen ay, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde aile birleşiminden dolayı verilen uzun süreli vizeleri iptal edeceğini ve Fransız vatandaşlığını otomatik olarak veren düzenlemeleri kaldıracağını açıklamıştı.



Anketler, pazar günü yapılacak seçimin ilk turunu Le Pen'in ilk iki sırada bitirip, rahatça ikinci tura kalacağını ortaya koyuyor.