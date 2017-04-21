Le Pen: Fransa Sınırlarını Kapatın

Fransız aşırı sağcı parti lideri Marine Le Pen, Paris'in ünlü Şanzelize Bulvarı'nda(Champs-Elysees) dün akşam düzenlenen terör saldırısının ardından, Fransa sınırlarının kapatılması çağrısında bulundu.



Hükümete seslenen Le Pen güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve terör saldırılarının önlenmesi amacıyla Fransa sınırlarındaki denetimin artırılması ve gerekli görülen yerlerde sınırların kapatılması gerektiğini savundu.



Paris'te dün akşam düzenlenen, silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.



IŞİD saldırganın isminin Yusuf El Balciki olduğunu açıkladı. Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins yaptığı açıklamada saldırganın 1977 doğumlu ve 'radikal islamcı' olduğunu, 2001 yılında çalıntı araçla polise ateş açmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu, ayrıca burada kaldığı 15 yıl boyunca radikalleştiğini söyledi.



Belçika içişleri bakanı ise VRT televizyonuna yaptığı açıklamada öldürülen saldırganın Fransa uyruklu olduğunu açıkladı. - Paris