Le Pen'den Sömürgecilik Açıklaması
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Le Pen, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'e büyük katkısı olduğunu söyledi.
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Le Pen, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'e büyük katkısı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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