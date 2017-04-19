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Le Pen'den Sömürgecilik Açıklaması
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Le Pen'den Sömürgecilik Açıklaması

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Le Pen, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'e büyük katkısı olduğunu söyledi.

Le Pen'den Sömürgecilik Açıklaması

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Le Pen, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'e büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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