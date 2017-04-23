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Le Pen'den İlk Açıklama
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Le Pen'den İlk Açıklama

Le Pen yaptığı açıklamada,"Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı.

Le Pen'den İlk Açıklama

Le Pen yaptığı açıklamada,"Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı. Bu bir kez ele geçen bir fırsattır. Vahşi küreselleşme medeniyetimizi tehdit ediyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Küreselleşme, Le Pen, Açıklama