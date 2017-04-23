Le Pen'den İlk Açıklama
Le Pen yaptığı açıklamada,"Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı.
Le Pen yaptığı açıklamada,"Fransız halkını Elysee'ye götürecek ilk aşama aşıldı. Bu bir kez ele geçen bir fırsattır. Vahşi küreselleşme medeniyetimizi tehdit ediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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