Le Pen'den AB Çıkışı

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, AB'nin öldüğünü ama bunu kendisinin henüz bilmediğini söyledi.



Le Pen Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "AB öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm branşlarda başarısızlığa uğradı. Ekonomik olarak büyüme oldukça yavaş. Sosyal olarak işsizlik ve yoksulluk çok yüksek. Güvenlik konusunda AB kendi sınırlarını korumaktan aciz terörizme bile bizi karşı koruyamıyor." dedi.



Fransa'nın AB üyeliğinin geleceği konusuna da değinen Le Pen, "Sınırlar, para, ekonomi ve yargıdan oluşan konulardaki egemenliklerimizi AB'den geri isteyeceğiz. AB 'evet' derse o zaman milletlerden oluşan tek Avrupa'yı kurarız. ya da hayır derse ben o zaman Fransızlara AB'den çıkmak zorunda olduğumuzu anlatır ve bunu oylatırım" ifadesini kullandı.



Le Pen, Koblenz'te kendileri protesto edenler hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Bunlar hep aynı; aşırı solcular. Bu insanlar demokrasiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Herkesin özgürce konuşması demokrasiye aittir. Bizi yüzlerce polisin korumasını siz normal mi buluyorsunuz? Geert Wilders (Hollanda), Ulusal Cephe ve AfD (Almanya için Alternatif Partisi) başkası konuşmasın diye hiçbir zaman protestoda bulunmadı. Biz demokratlarız." değerlendirmesinde bulundu.