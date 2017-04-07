Le Pen: ABD'nin Suriye'ye Saldırısı Şaşırtıcı

Cumhurbaşkanı adayı ve Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen, Amerika'nın Suriye'ye saldırısına şaşırdığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç kez Suriye'ye müdahale etmeyeceğini söylediği halde dün gece Suriye rejimine ait bir hava üssüne saldırdığını söyleyen Le Pen, "Bu tip saldırıları yapmadan önce bağımsız uluslararası soruşturmanın sonuçlarını beklemek çok mu zordu?" dedi. Le Pen, "Trump artık ABD'yi dünyanın polisi yapmayacağını söylemişti" dedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Esed rejimine yönelik bir uyarıda bulundu. Moritanya'da basın mensuplarına konuşan Ayrault, "Kimyasal silahların kullanımı korkunç bir gerçek ve bu cezalandırılmalı çünkü bir bu bir savaş suçudur. ABD'nin hava saldırısı, suçlu Esed rejimine yönelik verilen bir sinyaldir. Gelecek Esed'le olmayacak. Bu bir uyarı" açıklamalarında bulundu.



(İHA)