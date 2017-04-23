Le Havre ve Ortak İnsanlık - Metin Gönen
"LE HAVRE ve ORTAK İNSANLIK"Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011)Konuşmacı: Metin GÖNENParadoks Film Akademi SineFelsefe Seminerleri 2017 Bahar Dönemi#ParadoksSineFelsefe"Hepimiz Sinemacıyız"www.paradoksakademi.orgDetaylar : İl : Ankaraİlce : AkyurtMekan : Caribou Café, The ParagonBaşlangıç Saati : 23.04.
"LE HAVRE ve ORTAK İNSANLIK"
Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011)
Konuşmacı: Metin GÖNEN
Paradoks Film Akademi SineFelsefe Seminerleri 2017 Bahar Dönemi
#ParadoksSineFelsefe
"Hepimiz Sinemacıyız"
www.paradoksakademi.org
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Akyurt
Mekan : Caribou Café, The Paragon
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Le Havre ve Ortak İnsanlık - Metin GÖNEN
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io