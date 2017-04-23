Le Havre ve Ortak İnsanlık - Metin Gönen

"LE HAVRE ve ORTAK İNSANLIK"Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011)Konuşmacı: Metin GÖNENParadoks Film Akademi SineFelsefe Seminerleri 2017 Bahar Dönemi#ParadoksSineFelsefe"Hepimiz Sinemacıyız"www.paradoksakademi.

Le Havre ve Ortak İnsanlık - Metin Gönen

"LE HAVRE ve ORTAK İNSANLIK"

Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011)

Konuşmacı: Metin GÖNEN

Paradoks Film Akademi SineFelsefe Seminerleri 2017 Bahar Dönemi

#ParadoksSineFelsefe

"Hepimiz Sinemacıyız"

www.paradoksakademi.org

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Paradoks Film Akademi

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda Cad. No: 2, Çakıroğlu İş Merkezi, Kat 3, Kadıköy-İstanbul

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Le Havre ve Ortak İnsanlık - Metin Gönen

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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