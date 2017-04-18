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Lazzoni, ABD'de İstediğini Aldı, Güney Amerika Sırada
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Lazzoni, ABD'de İstediğini Aldı, Güney Amerika Sırada

Yaklaşık 7 yıl önce ABD'ye giren ve en önemli alışveriş caddelerinde 4 mağazası bulunan Lazzoni, ülkenin güneyine inerek Miami'de mağaza açmaya hazırlanıyor.

Lazzoni, ABD'de İstediğini Aldı, Güney Amerika Sırada

Yaklaşık 7 yıl önce ABD'ye giren ve en önemli alışveriş caddelerinde 4 mağazası bulunan Lazzoni, ülkenin güneyine inerek Miami'de mağaza açmaya hazırlanıyor. Asıl hedefte ise Miami'den Güney Amerika ülkelerine inmek var. Marka bunun için Turquality başvurusunun tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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