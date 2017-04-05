Lazio Kaybederek Kazandı!

Ezeli rakibi Roma'yı yarı final ilk maçında 2-0 yenen Lazio, rövanşı 3-2 kaybetmesine karşın finale yükselmeyi başardı.



İtalya Kupası'nda Roma ile Lazio, yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Lazio, ezeli rakibi Roma deplasmanında Savic'in golüyle öne geçti. Roma, El Shaarawy'nin golüyle eşitliği sağlasa da konuk ekip İmmobile'nin golüyle 2-1 öne geçti. Salah'ın 66 ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçı Roma 3-2 kazansa da, ilk karşılaşmayı 2-0 galip bitiren Lazio, İtalya Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.



Kupada diğer finalisti belirleyecek maç Napoli ile Juventus arasında oynanacak.