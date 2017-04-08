Lazer Teknolojisi ile Bir Kaç Dakikada Gözlüklere Elveda

İnsanlarda özellikle 45 yaşından sonra yaygın olarak başlayan uzak ve yakın görme bozukluğu, Malatya'da uygulanan lazer teknolojisi ile tarihe karışıyor.



Malatya'da uygulanmaya başlayan Presbymax Lazer yöntemi ile bir kaç dakika gibi kısa bir sürede, üstelik göze herhangi bir cisim yerleştirilmeden, sadece ışık tedavisiyle uzak ve yakın görme sorunundan kurtulmak mümkün oluyor. Uygulama hakkında bilgi veren Özel Gözde Hastanesi Göz kliniği operatör hekimlerinden Dr. Mete Açıkgöz, 45 yaşından sonra hemen hemen herkesin uzak ve yakın görüşünde belirgin biçimde bozulma görüldüğünü dile getirdi.



Bu durumun normal olduğunu ifade eden Opr. Dr. Açıkgöz, "Bu son derece normaldir. Nedeni görsel bir kusur değil, gözümüzün içindeki kendi lensimizin esnekliğini kaybetmesi ile ortaya çıkan tamamen doğal ve yaşla ilgili bir durumdur. Bunun sonucunda gözümüz artık farklı mesafelere net bir şekilde odaklanamaz. Sonuç, özellikle kısa mesafelerde bulanık görüştür" dedi.



Yurt dışı ve yurt içinden talebin oldukça yoğun çok olduğunu kaydeden Op. Dr. Mete Açıkgöz, "Dünya'da 24 yılda 30 milyon kişiye lazer operasyon gerçekleştirildi. Presbymax Lazer teknolojisi Dünya'yla aynı anda Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Presbymax Lazer teknolojisi, son dönemlerin lazer tedavileri arasında ki en son teknolojiye sahip uygulamasıdır" ifadelerine yer verdi.



Tüm dünyada başarısı kanıtlanmış yöntem için Op. Dr. Mete Açıkgöz, "Presbymax bugüne kadar binlerce kişiye uygulandı, sonuçlar senelerce izlendi. Alınan sonuçlar, önde gelen ve ciddi bilimsel dergilerde yayınlandı ve tüm dünyadaki göz hekimlerinin büyük ilgisini çekti. Yüzlerce hekim, kendi ülkelerinde bu yöntemi uygulamaya başladı" şeklinde konuştu. Yöntemin en büyük avantajlarından birinin de miyopi, astigmatizma ve hipermetropiyi düzeltmesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Açıkgöz, "40 yaş üzerindeki tüm insanların yüzde 85'i bu tedavi yöntemi için uygun. Hastaların yüzde 93'ünde hiçbir zaman tedavi tekrarına gerek duyulmaz, yüzde 7'sine ise uzun seneler sonra küçük bir rötuş yapılması gerekebilir" diye konuştu. - MALATYA