Lazanya ve Gnocchi
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Gnocchi hamuru ve domates sosu hazırlanıp, pişirilir. Lazanya hamuru ve içi hazırlanır, sosu ile birlikte fırına verilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 14.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 19: 30: 00
Kategori : Lazanya ve Gnocchi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io