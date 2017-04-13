Lazanya ve Gnocchi

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Lazanya ve Gnocchi

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Gnocchi hamuru ve domates sosu hazırlanıp, pişirilir. Lazanya hamuru ve içi hazırlanır, sosu ile birlikte fırına verilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 14.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 19: 30: 00

Kategori : Lazanya ve Gnocchi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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