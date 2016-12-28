Lavrov ve Mistura Telefonda Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Staffan de Mistura ile telefonda görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Mistura, Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi sürecin başlatılması konusunu değerlendirdi.



Mistura, 20 Aralık'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü Suriye toplantısının sonuçlarını desteklediğini belirterek Astana'da görüşme düzenlenmesi ve ateşkes anlaşması gibi konularda BM olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.



Lavrov ve Mistura, Türkiye-Rusya-İran anlaşmasının uygulanmasına ilişkin temaslara devam etme konusunda mutabık kaldı.