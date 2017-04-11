Lavrov ve Cevad Zarif İdlib'i Görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, ABD'nin İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası Suriye'nin hava üssünü vurmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dunya.com
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