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Lavrov ve Cevad Zarif İdlib'i Görüştü
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Lavrov ve Cevad Zarif İdlib'i Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov ve Cevad Zarif İdlib'i Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, ABD'nin İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası Suriye'nin hava üssünü vurmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dunya.com

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