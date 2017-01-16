Lavrov ve Çavuşoğlu Astana Toplantısının Hazırlık Konularını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları telefon konuşmasında Astana'da düzenlenecek Suriye toplantısının hazırlıklarını görüştüler.



Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 16 Ocak'ta telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar Suriye konusunda derin fikir alışverişi yaptılar. Suriye'de iki ülkenin aracılığıyla sağlanan ateşkes rejimine uyulması gerektiğinin altı çizildi. 13 Ocak'ta Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleşen uzman görüşmelerinin sonuçları dikkate alınarak Astana'da düzenlenecek Suriye toplantısına hazırlık konuları değerlendirildi. Aynı zamanda, Rusya ve Türkiye'nin işbirliğinin aktüel konuları da görüşüldü."

- Moskova