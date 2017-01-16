Lavrov ve Çavuşoğlu, Astana Toplantısı Hazırlıklarını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye krizini ve iki ülke arasındaki işbirliğini masaya yatırdılar.



Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, Suriye konusunda derin fikir alışverişi yaptılar. Suriye'de iki ülkenin aracılığıyla sağlanan ateşkes düzenine uyulması gerektiğinin altı çizildi. 13 Ocak'ta Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleşen uzman görüşmelerinin sonuçları dikkate alınarak Astana'da düzenlenecek Suriye toplantısına hazırlık konuları değerlendirildi. Aynı zamanda, Rusya ve Türkiye'nin işbirliğinin aktüel konuları da görüşüldü." - Moskova