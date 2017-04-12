Lavrov-Tillerson Ortak Basın Toplantısı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'de rejimin, 50'den fazla farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını bildirdi.



Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Tillerson, İdlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanımının Beşşar Esed rejimi tarafından yapıldığına "emin" olduklarını belirterek, bu saldırının rejim tarafından yapılmış ilk kimyasal saldırı olmadığını söyledi.



Tillerson, "Esed rejiminin geçen haftaki saldırısı sadece sonuncusuydu. Daha önce de 50'den fazla farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandılar." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Esed'e "hayvan" dediğinin hatılatılması üzerine Tillerson, "(Esed) Yaptıklarıyla bu benzetmeyi kendi kendisine söylemiş oluyor." diye konuştu.



- "Suriye'nin istikrarlı ve bütün olması gerektiğine inanıyoruz"



Lavrov'la yaptığı görüşmenin büyük bölümünde Suriye konusunu ele aldıklarını belirten Tillerson "bazı noktalarda" ortak görüşe sahip olduklarını ifade etti.



Tillerson, "İkimiz de Suriye'nin istikrarlı ve bütün olması gerektiğine inanıyoruz ve bu toprakların bizim ülkelerimize de saldırmak isteyen teröristler için güvenli yerler haline gelmesini istemiyoruz." şeklinde konuştu.



"İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi lazım"



Moskova'daki temaslarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Tillerson, iki ülke arasında "güven sorunu" olduğunu söyledi.



Lavrov'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Tillerson, görüşmede iki ülke arasındaki sorunları ele aldıklarını anlattı.



Tillerson, "Şu andaki ABD ve Rusya ilişkileri düşük seviyede ve gelişmesi gerekiyor. Ülkelerimiz arasında ciddi bir güven sorunu var. Dünya'nın iki nükleer gücünün ilişkisi bu şekilde olmamalı." diye konuştu.



Tillerson Putin'le yaptığı görüşmede Esed'in gelecekte Suriye'de rol alıp almayacağına ilişkin konuştuklarını bildirdi. ABD için Esed ailesinin sonuna yaklaşıldığını belirten Tillerson, şunları kaydetti:



"Rusya'nın da Esed'in en yakın müttefiki olduğunu dile getirdik. Esed'in uygun şartlarda ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Temsil ettiği çıkarlar ve gruplar, pazarlık sürecinde ve siyasal geçiş aşamasında temsil edildiklerini hissetmeliler. Bu sürecin nasıl olacağını ilerledikçe göreceğiz. Bizim gelecekteki Suriye hükümetinde Esed olmayacak. Uluslararası toplumun Esed'i kabul edeceğini düşünmüyoruz."



"Esed sorumlu tutulabilir"



Tillerson, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin daha fazla kanıtların bir araya getirildiğini ifade etti.



Toplanan kanıtlar sonrasında bazı kişilerin bundan sorumlu tutulacağına dikkati çeken Tillerson "Zaman geçtikçe daha fazla kanıtlar toplanıyor. Esed dahil olmak üzere bazı kişiler sorumlu tutulacak, bu mümkün olabilir. Bildiğiniz gibi bu çok ciddi bir suçlamadır. Bütün delillerin henüz bir araya getirildiğini söylemiyorum. Fakat zaman geçtikçe bunun mümkün olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.