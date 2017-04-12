Lavrov-Tillerson Ortak Basın Toplantısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Suriye'de iş birliğine devam edeceklerini belirterek, tek taraflı askıya alınan hava güvenliği anlaşmasına geri dönmeye hazır olduklarını söyledi.



ABD Dışişleri Rex Tillerson'un Moskova'daki temaslarının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Lavrov, ikili ilişkiler ve küresel konuları kapsayan detaylı ve açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Lavrov, ABD-Rusya ilişkilerinin en sakin döneminde olmadığına vurgu yaparak, "Eski Washington yönetiminden kalan çok sayıda problem var. Bunların çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Amerika'dan karşı adım gelmesi durumunda tüm bunu yapmaya hazır olduğumuzu dile getirdik. İş birliğimizi bozma ve cepheleştirmeyi artırma çabaları olduğunu görüyoruz. Ancak tarih iki ülkenin iş birliği yaptığında bundan tüm dünyanın kazançlı çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Rusya'nın ABD ile mevcut tüm sorunlara rağmen her alanda yapıcı iş birliğine hazır olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bugünkü görüşmelere ayırdığımız zamanın boşa geçmediğini ve ABD'nin de bu yönde adımlar atacağını umut ediyoruz." dedi.



Rejim'in İdlib'deki kimyasal saldırısı



Lavrov, Tillerson ile Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı ve ABD'nin rejime ait hava üssünü vurması konularını görüştüklerini kaydetti.



Rusya'nın, İdlib'deki kimyasal silah saldırısının kapsamlı bir şekilde araştırılması görüşünü yineleyen Lavrov, "Kimseyi suçlamak ya da korumak istemiyoruz. Olayların objektif bir şekilde araştırılması konusunda ısrar ediyoruz. BM Güvenlik Konseyine olayın araştırılmasından ziyade, Şam yönetimini suçlayan karar tasarılarının sunulmasının verimli olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve BM'ye kimyasal silah saldırısının yapıldığı İdlib ve uçakların havalandığı Şayrat üssünde araştırma yapılması için başvuruda bulunacaklarını vurgulayarak, "ABD'nin bunu desteklemeye hazır olduğu gördük." diye konuştu.



ABD'nin İdlib konusunda delil sunamadığını savunan Lavrov, Esed'in kimyasal silah kullandığının araştırmalar sonucunda kanıtlanması durumunda Rusya'nın tutumunun ne olacağı yönündeki soruya, "Kahve falı bakmayla uğraşmıyoruz." cevabını verdi.



"Suriye'de iş birliğine devam edeceğiz"



ABD ile Suriye konusunda iş birliğine devam edeceklerine vurgu yapan Lavrov, "Başkan Putin, Amerika'nın terörle mücadele amacını teyit etmesi durumunda, Suriye'de hava güvenliği anlaşmasına geri dönmeye hazır olduğumuzu dile getirdi. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele ABD ile ortak amacımız olarak kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Lavrov, ABD ile Libya, Yemen, İsrail-Filistin ve Afganistan konularında iş birliğine devam edeceklerini kaydederek, Ukrayna krizinde Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.



Görüşmede Kore Yarımadası'ndaki durumun da ele alındığını aktaran Lavrov, ABD ile BMGK'nın ilgili kararının yerine getirilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi.



Lavrov, Washington'dan Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalede bulunduğu konusunda açıklamalar dışında hiçbir delil ve belge görmediklerini sözlerine ekledi.



Tillerson, ABD Dışişleri Bakanı olarak Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve mevkidaşı Lavrov ile görüştü.



Tillerson'un Lavrov ile görüşmesi 5 saat, Putin ile görüşmesi yaklaşık 2 saat sürmüştü.