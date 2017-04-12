Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından ilk kez bir araya geldi. Moskova'da gerçekleşen kritik görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin detaylarını anlatan Lavrov, önceki yönetimin bıraktığı sorunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti. Görüşmede, terörle mücadeleden hiçbir ödün verilmemesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Lavrov, "İdlib'deki saldırıya ilişkin çok detaylı bir soruşturması yapılması gerektiği fikrimizi ilettik. Sorumluların cezalandırılması, kimyasal silahların önlendirilmesinde Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışılması, tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettik" dedi.



DAEŞ'in yok edilmesini hedeflediklerini ifade eden Lavrov, "ABD liderliğindeki koalisyonla Suriye'de hava güvenliğini sağlama ile ilgili olarak yapılan anlaşmayı dondurduğumuzu açıklamıştık. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız" diye konuştu.



SURİYE REJİMİ 50 FARKLI YERDE KLOR BOMBASI VE FARKLI KİMYASAL SİLAHLAR KULLANDI



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Suriye'de rejimin 50 farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını belirtti.



(İHA)