Lavrov: Önemli Olan ABD'nin Suriye'deki Saldırısının Tekrarına İzin Verilmemesidir

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarına izin verilmemesinin önemli olduğunu" vurguladı.



Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bugün yaptığı görüşmenin açılış konuşmasında, ABD'nin geçen hafta Suriye'de bir hava üssüne yaptığı saldırıyı "hukuka aykırı" diye nitelendirdi ve "Önemli olan ABD'nin Suriye'deki saldırısının tekrarına izin verilmemesidir" dedi ve ekledi:



"Washigton'un hem ikili hem de uluslararası ilişkilerde dile getirdiği çelişkili fikirler dikkate alırsak ABD'ye birçok sorumuzun olduğunu söyleyebiliriz."



Tillerson da Moskova görüşmelerini, ülkesi ile Rusya arasındaki "keskin farklılıkları anlamak



ve bu farklılıkları azaltmanın yollarını bulmak için iyi bir fırsat" olarak diye nitelendirdi ve Washington'un Moskova ile iletişim kanallarının her zaman açık kalacağının altını çizdi. - Moskova