Lavrov, Filistinli Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin'de siyasi parti ve hareketler arasında birliğin sağlanamamasının bu ülkedeki sorunun çözümünü zorlaştırdığını söyledi.



Lavrov, "Filistin uzlaşması ve ülkenin geleceği" konulu forum için Moskova'da bulunan Filistinli siyasi parti ve hareket temsilcilerini kabul etti.



Görüşmede konuşan Lavrov, Rusya'nın, Filistin'de birliğin sağlanması ve 10 yıl önce yaşanan bölünmenin aşılmasından yana olduğunu belirterek, "Birliğin sağlanamaması Filistin sorununun çözümünü olumsuz etkiliyor. Filistin halkının vazgeçilmez haklarının uygulanabilmesi için, zor ama bir o kadar da ihtiyaç duyulan uzlaşının sağlanması gerekiyor. Netice olarak hepinizin ortak amacının tüm komşularıyla yan yana, barış ve güven içinde yaşayan bir Filistin devleti kurmak olduğunu biliyoruz." dedi.



Lavrov, birkaç gün önce Beyrut'ta düzenlenen toplantından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Moskova'daki temasların sözden öteye geçerek pratiğe dökülmesini umut ettiklerini ifade etti.



Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Orta Doğu Barış Konferansı'nın ardından yayımlanan ortak bildiride, İsrail-Filistin sorununun çözümüne yönelik mevcut uluslararası yasal çerçevenin doğru bir şekilde hatırlatıldığı belirtildi.



İsrail-Filistin sorununun çözümüne sözle değil yapılan işlerle katkı sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, bu bağlamda birincil görevin taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlatılması olduğunu kaydedildi.



Açıklamada, Moskova'nın, İsrail-Filistin görüşmeleri için gerekli platformu sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.