Lavrov'dan Tillerson'a: Moskova ile Washington'un Yapıcı Diyalog Kuracağını Ümit Ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yeni ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a gönderdiği telgrafta Moskova ile Washington'un yapıcı diyalog kuracağı ümidini dile getirdiğini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanı'nın ABD mevkidaşına gönderdiği göreve atanması sebebi ile tebrik telgrafının içeriğinden söz eden Zaharova, "Mesajda stratejik istikrarı ve güvenliği sağlayan Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin dünyada kilit rol oynamaya devam ettiği vurgulandı. Lavrov, ikili ilişkilerde ve uluslararası gündemde kalan sorunlarda yapıcı diyalog kurmayı ümit ettiğini dile getirdi" dedi.



Bilindiği üzere, Tillerson'un Dışişleri Bakanlığı görevine atanması geçtiğimiz çarşamba günü ABD Senatosu tarafından onaylandı. - Moskova