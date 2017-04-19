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Lavrov'dan Suriye Açıklaması
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Lavrov'dan Suriye Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini, ve tek planlarının BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı olduğunu söyledi.

Lavrov'dan Suriye Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini, ve tek planlarının BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı olduğunu söyledi

Kaynak: Dunya.com

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