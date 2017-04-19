Lavrov'dan Suriye Açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini, ve tek planlarının BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tillerson ile Suriye konusunu detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini, ve tek planlarının BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı olduğunu söyledi
Kaynak: Dunya.com
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