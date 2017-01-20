Lavrov: Astana, Cenevre'ye Katkı Sağlayacak

Lavrov, Moskova'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Siyasi İstişare Toplantısının açılışında Suriye krizinin çözüm sürecini değerlendirdi.

''HERKESİN HEMFİKİR OLMASI UMUT VERİYOR''

Lavrov, Astana'da yapılacak görüşmeleri, Cenevre müzakerelerinin çerçevesinin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak kabul ettiğini açıkladı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'deki barış sürecinde pozitif gelişmeler görülmesi, en azından herkesin ulusal diyalog üzerinden siyasal çözümün alternatifsizliği konusunda hemfikir olması umut veriyor." dedi.

' 'CENEVRE'YE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK''

Sputnik'in haberine göre Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta başlayacak olan Suriye görüşmelerinin şubatta Cenevre'de devam etmesi planlanan barış sürecinin parametrelerinin ortaya çıkarılmasına önemli bir katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.

RUSYA ABD İLE YAPICI DİYALOG İSTİYOR

Öte yandan Lavrov, ABD ile yapıcı bir diyalog kurmak için kendi paylarına düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi: "Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyaları döneminde IŞİD'le ortak mücadeleye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarına dikkat ettik. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, başta terör olmak üzere mevcut tehditlere etkili yanıtlar bulunabilmesi için Washington'la olan diyaloğu yapıcı bir hâle getirme konusunda kendi payına düşeni yapmaya hazır olduğunu defalarca söyledi."