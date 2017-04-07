Lavrov'dan ABD'ye Sert Sözler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şayrat hava üssünün vurulması ile ilgili olarak ABD'den açıklama talep edeceklerini söyledi. ABD'nin uydurulmuş bahanelerle operasyon yaptığını öne süren Lavrov, "Bu olay ABD ve İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyinin onayı olmadan 2003 yılında Irak'a girmelerini hatırlatıyor." dedi.



Irak ile ilgili olarak ABD'nin kanıt gösterme çabasına girdiğini ancak Suriye'de buna gerek görülmediğini hatırlatan Lavrov şöyle konuştu;



"Benim meslektaşım, iyi arkadaşım Powell kandırılmıştı. Powell, BMGK oturumda diş tozu olan bir tüp ile çıkmış onu çalkalayıp içindekinin şarbon olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise zavallı çocukların fotoğraflarına atıfta bulunuluyor, sivil toplum kuruluşlarının ifadeleri speküle ediliyor. 'beyaz kasklılar' organizasyonu Suriye hükumetine karşı eylemler düzenliyor. İdlib Obama zamanında Nusra'nın (şimdiki ismi Fetih el Şam) elindeydi. Orada kimyasal maddelerle ekipman bombalarını üreten fabrika bulunuyordu. Buna kanıtlar elimizde varken yine de tam gerçek olduğunu iddia etmeden BM'den komisyon oluşturmasını istedik. Amerikalılar ise araştırmayı beklemeden harekete geçti."



ABD'nin Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırı nedeniyle bu ülkede görevli olan herhangi bir Rus'un hayatını kaybetmediğini açıklayan Lavrov, ABD'nin Suriye'yi vurarak dikkatleri eski ismi El Nusra olan eylemlerinden başka yöne çekmeye çalıştığını öne sürdü. Lavrov, Washington'ın 'provokasyon' olarak tanımladığı askeri eylemlerinin ikili ilişkilerde onarılamaz bir zarar yol açmayacağını umduğunu da kaydetti.



(Tatiyana Şuvalova / İHA)