Lavrov: Biz Net ve Objektif Bir Soruşturma Yürütülmesini İstiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusundaki iddiaların araştırılması konusunda, "Biz kimsenin suçunu örtmeye çalışmıyoruz; biz net ve objektif bir soruşturma yürütülmesini istiyoruz" çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusundaki iddiaların araştırılması konusunda, "Biz kimsenin suçunu örtmeye çalışmıyoruz; biz net ve objektif bir soruşturma yürütülmesini istiyoruz" çağrısında bulundu.
Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
"Görüşmeler açık ve kapsamlıydı, ikili ilişkilerde ve uluslararası ilişkilerde kilit önem taşıyan tüm konular ele alındı. Şu anda ilişkilerin mevcut aşamasının çok sakin olmadığını saptadık. Birçok sorun var. Biz gerçekçiyiz ve bu engellerin aşılması için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunun farkındayız. Biz bunu hedefliyoruz.
"İşbirliğimize engel olunma çabalarını görüyoruz"
"İşbirliğimize engel olunma çabalarını görüyoruz, çatışmayı artırma çabalarını görüyoruz. Bunun ileriye dönük bir adım olmadığını düşünüyoruz. Tarih, Moskova ve Washington'un işbirliği yaptığı zaman sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın kazandığını kanıtladı.
"Uluslararası terörle mücadele yönündeki ortak hedefimizi birkez daha doğruladık. Bu iki ülke liderinin Donald Trump'ın St. Petersburg'daki saldırı sebebiyle taziye mesaji iletmek üzere Vladimir Putin'i aradığı zaman dahil olmak üzere yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları bir konudur.
"Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gerekli tüm yetkilere sahip"
"Terörle mücadele kapsamında Suriye'deki durumu görüştük, 4 Nisan'da İdlib'teki kimyasal silah saldırısının ardından gerçekleştirilen ABD'nin 7 Nisan'daki saldırısına değindik. Bugün birçok spekülasyona neden olan bu olayın soruşturulması gerektiğini dile getirdik.
"Rusya Federasyonu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün bu soruşturmayı yürütmek için gerekli tüm yetkilere sahip olduğuna dikkat çekmek istedi.
"Suriye Hükümeti'nin bu kuruluşa ve BM'ye gönderdiği İdlib'e ve saldırıya maruz kalan hava üssüne uzmanların gönderilmesi talebine dikkat çektik.
"IŞİD ve diğer terör örgütlerini yok etmeyi başarma kararlılığı"
"Amerika'nın bu soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu gördük. Biz kimsenin suçunu örtmeye çalışmıyoruz, biz net ve objektif bir soruşturma yürütülmesini istiyoruz.
"Aynı zamanda Rusya Hava Kuvvetleri ve ABD'nin yönettiği koalisyonun eylemlerinin durumunu görüştük. Bilimdiği üzere Suriye'de olumsuz olayların önlenmesini ön gören memorandum duruduruldu.
"Bugün Devlet Başkanı Putin IŞİD ve El Nusra ile mücadele gibi en baştaki hedefe uyulması koşuluyla bu memorandumun uygulanmaya başlanmasına hazır olduğunu dile getirdi.
"Birkez daha altını çizmek gerekirse, IŞİD ve diğer terör örgütlerini yok etmeyi başarma kararlılığımız hala varlığını koruyor.
"Suriye'de terörle mücadele dışında Suriye krizinin siyasi çözümüne ulaşmak gibi ortak bir çıkarımız var. Rusya ve ABD uzun yıllar boyunca Suriye krizinin tüm taraflarını bir araya getirme gibi çabalara öncülük ettiler.
"Bugün ikili işbirliğine devam etme konusunda anlaştık. Cenevre süreci dışında Astana alanının da olmasına büyük önem veriyoruz.
"Bizi çok endişelendiren Kore yarımadasındaki durumu konuştuk"
"Rusya ve ABD'nin Yemen ve Libya'daki krizin çözümüne yardımcı olmak için birçok imkanı var. Devam edecek olan temasların bu alanda yararlı olacağını düşünüyorum.
"Afganistan gibi bir konumuz daha var. Son birkaç yıl içerisinde dış desteğin sağlanmasına yönelik çeşitli formatlar kullandık. Bunlardan birisi 14 Nisan'da Moskova'da gerçekleşecek.
Ukrayna'daki krize değindik.
"Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesi gerektiği yönünde ortak tavra sahibiz. Mevcut ABD idaresinin bu konudaki ikili temaslara devam etme isteğini hissettik, biz bu çabalara olumlu yaklaşıyoruz ve buna hazırız.
"Bizi çok endişelendiren Kore yarımadasındaki durumu konuştuk. Rusya ve ABD BM güvenlik konseyinin kararlarına uyulmasından yana.
"Rusya ve ABD'nin bölgesel ve küresel alanda askeri ve siyasi güvenlik alanındaki sorumluluklarına değindik. Bu süreçlerdeki duraklamayı aşma konusunda anlaştık.
"Rusya ABD ile çeşitli alanlarda diyalog kurmaya hazır"
"Ekonomik bağlarımıza değindik. İş sektörünün işbirliğini geliştirmek ve olumsuz eğilimi aşmaya ilgisini görüyoruz. Biz kendi açımızdan iş sektörlerinin inisiyatiflerini desteklemeyi teklif ettik.
"Bir anlaşma daha. Duyguları karıştırmadan ilişkilerimizde son yıllarda özellikle Obama yönetiminde biriken 'sinir eden' noktaları belirleyecek özel temsilcilerin göreve getirilmesi konusunda anlaştık. Bu çalışmanın olumlu sonuçlar getireceğinden eminim.
"Hem objektif hem de bilerek oluşturulan sorunlara rağmen ortak çalışmalar için ciddi perspektif var. Rusya ABD ile çeşitli alanlarda diyalog kurmaya hazır.
"ABD'den karşılık bekleyeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerin boşuna olmadığını düşünüyorum. Bugün yaptıklarımızın ardından birbirimizi daha iyi anlamaya başladık.
"Rusya objektif soruşturma yürütülmesinde ısrarcı"
"Kimyasal silah konusunda fikir ayrılığı yaşıyoruz, çünkü Rusya objektif soruşturma yürütülmesinde ısrarcı. ABD ile birlikte 2013 yılında Suriye'de kimyasal silahların imhasında inisiyatifi sunan ülkelerdik. Rekor sürede gerekli anlaşmalar hazırlandı.
"Muhalif birliklerin kontrolündeki alanlarda kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kanıtlara gelince Suriye hükümeti ve Rus askerler birçok kez ilgili makamlara kanıt sundular.
"Kimseyi suçlamaya çalışmıyorum ya da kimseyi korumaya çalışmıyorum. 4 Nisan'da yaşanan olayın objektif bir şekilde araştırılmasında ısrarcıyız.
"Biz bu yönde hiçbir kanıt görmedik"
"Medyada ve siyasi alanda bu olayın doğurduğu o büyük krizi dikkate alırsak, sağlam kafayla uluslararası, objektif ve profesyonel uzmanları kimyasal silahların kullanıldığı yere ve Amerikalı meslektaşlarımızın söylediği üzere oradan uçaklarla silahların taşındığı havalimanına göndererek uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin gerekliliğinden eminiz. Biz bu yönde hiçbir kanıt görmedik.
"Bu uzun cevap için özür diliyorum fakat şunun altını çizmem gerekir ki, BM'deki meslektaşlarımızın bu durumun araştırılmasından kaçması halinde bu onların gerçeği öğrenmekten kaçtığı anlamına gelecek. Biz ise bu konuda ısrarcı olacağız
"Saddam Hüseyin bahanesini hatırlıyoruz"
"ABD ile birçok konuda birbirimizden üzerinden gelemeyeceğimiz derecede uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Bu Suriye ve Ukrayna'yı kapsıyor. Suriye başta da Esad konusuna gelirsek, bugün tarihe yolculuk yaptık.
"Ben batılı ülkelerin ve NATO'nun diktatör, otoriter liderleri göndermeye bağımlı olduğu durumları hatırlattım. Eski Yugoslavya liderini yok etmek için NATO 1999'da Avrupa'nın merkezinde savaş başlattı.
"Bir diğer örnek, Irak'ın işgalinin ardından asılan diğer diktatör Saddam Hüseyin. Biz bu ihlalin bahanesini hatırlıyoruz. Irak'ın şu anda nerede olduğunu hepimiz görüyoruz.
"Daha sonra Kaddafi geldi. Bu diktatörün de ülkesinde yeri olmadığı açıklandı. Libya'da neler olduğunu yine hepimiz biliyoruz.
"Tüm Suriyelilerin oturup konuşması gerek"
"Bu tür tecrübelerden hepimiz geçtik. Bunların ne şekilde bittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Olumlu örnek görmedim.
"Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı'nın birçok kez söylediği üzere biz Suriye'de hiçbir kişiye ne Esad'a ne de başkasına bahis yapmıyoruz.
"BM Güvenlik Konseyi'nin kararında da yazılı olduğu üzere tüm Suriyelilerin oturup konuşması gerek. Suriye'nin kaderini Suriyelilerin belirlemesi gerek.
"En önemlisi bir kişiyi göndermek değil Suriye devletinin dmeokratik, etnik grupların kendilerini rahat hissedebileceği bir ülke olması için ne şekilde yapılandırılacağı konusunda anlaşmak.
"Bu anlaşmaya varıldığı zaman ki bunun yeni anayasa üzerinden yapılması getek sorunlar daha etkili çözüme ulaşacak.
"Obama yönetimine işbirliği yapmayı teklif ettik; Obama yönetimi bu teklifi reddetti"
Siber alandaki suçlarla mücadelede işbirliği yapmak istiyoruz. 1,5 yıl önce Obama'nın Rus hackerların eylemleri yüzünden duyduğu endişe dikkate alınarak Obama yönetimine işbirliği yapmayı teklif ettik; Obama yönetimi bu teklifi reddetti.
"Biz bugün bu teklifimizin geçerli olduğunu konuştuk. Özel temsilciler hattından temaslarımızı yenilemeyi teklif ettik. Bu sefer bu çabaların bir temas hattı kurulmasını sağlayacağını hissettik.
"Suriye'de terörle mücadele ediyoruz"
"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün yaptırımlarla tehdit etmedi. Bugün açık açık gündem maddelerimizi konuştuk.
"Birkez daha söylemem gerekirse, Suriye'de hükümetin ricasıyla bulunuyoruz. Orada terörle mücadele ediyoruz. Şam'da IŞİD ve El Nusra'nın yayılmaması için oradayız.
"Eğer işin gerçek tarafına bakarsanız.Obama'nın kurduğu koalisyon amacıyla ilgilenmedi, IŞİD ve El Nusra ile etkili biçimde savaşmadı.
"El Nusra'yı ileride B planına geçip Esad rejimini devirmek için korudukları yönünde şüphemiz var. Bunun sonuçlarına değinmiştim, bunun Irak ve Libya'da gördük.
"Umarım, tarihten ders çıkartan insanlar üstün gelir." - Moskova