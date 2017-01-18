Lavrov: 'Bazı Avrupa Ülkelerinin Astana Görüşmelerini Baltalamaya Çalışacağı Bilgisi Var'





İç savaşın yaşandığı Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esad yönetimine bağlı güçler ve Şam yönetimi yanlısı yabancı terörist gruplar ateşkesi ihlal ederek Astana süreci hazırlıklarını zorlaştırıyor. Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinde Suriye güçleri ile terör örgütü DAEŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bazı Avrupa ülkelerinin Astana'daki görüşmeleri baltalamaya çalışacakları yönünde ellerinde bilgi bulunduğunu söyledi: "Umuyorum ki bazı Avrupa ülkeleri bu sürecin dışında bırakıldıkları hissiyle mevcut durumu herkes için daha da kötüleştirmek amacıyla bu görüşmeleri baltalamaya çalışmaz. Elimizde bu yönde bilgiler var ancak sorumluluk sahibi bir yaklaşımla hareket etmelerini umuyoruz."



Lavrov yeni Amerikan yönetiminin Astana'da temsil edilmesini umut ettiklerini ifade ederek, bunun Trump yönetimiyle Suriye konusundaki ilk resmi temas olabileceğini vurguladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Astana'daki Suriye görüşmeleri hakkında, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmelere katılması konusunda Rusya ile hem fikir olduklarını belirtti.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de Beşşar Esed yönetimine bağlı güçler ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan toplantının 23 Ocak'ta başlaması planlanıyor.



Auteur: euronews-tr



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