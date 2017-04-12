Lavrov: ABD'ye Bir Çok Sorumuz Var

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararası ilişkilerde dile getirdiği çelişkili fikirler dikkate alırsak ABD'ye birçok sorumuzun olduğunu söyleyebiliriz " dedi.

Lavrov: ABD'ye Bir Çok Sorumuz Var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Washigton'un hem ikili hem de uluslararası ilişkilerde dile getirdiği çelişkili fikirler dikkate alırsak ABD'ye birçok sorumuzun olduğunu söyleyebiliriz"dedi. - Moskova

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