Lavrov: ABD ile Ortak Hedefimizi Bir Kez Daha Doğruladık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kimyasal silah saldırısının araştırılması çağrısında bulunarak, "Rusya ABD'nin İdlib'teki saldırının araştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu gördü," diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kimyasal silah saldırısının araştırılması çağrısında bulunarak, "Rusya ABD'nin İdlib'teki saldırının araştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu gördü," diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com
-
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Japonlar Türk devini satın aldı!
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Dolar çakıldı! "Trump konuştukça da düşüş devam edecek"
-
Doktorları, aileye acı gerçeği açıklamış: Kurtulma olasılığı yüzde 1