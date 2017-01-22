TEKİRDAĞ'da yakalanan DHKP-C'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi
Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi.
- İstanbul
Lav Silahlı Teröristten Bunlar Çıktı
TEKİRDAĞ'da yakalanan DHKP-C'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildiPolis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş...
TEKİRDAĞ'da yakalanan DHKP-C'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi
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