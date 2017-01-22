Lav Silahlı Teröristten Bunlar Çıktı

TEKİRDAĞ'da yakalanan DHKP-C'li teröristte glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi



Polis, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka suikast silahının yanısıra, bir el bombası ve bir pusula ele geçirildi.



- İstanbul