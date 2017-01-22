POLİS, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka silah bulundu. - İstanbul
Lav Silahlı Saldırıları Gerçekleştiren Teröristen Yakalandığı An
POLİS, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads