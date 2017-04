Lauren Booth Gaziantep'te

Tony Blair'in baldızı olarak tanınan ve Müslüman olan İngiliz Gazeteci Lauren Booth, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 'Media and Islamophobia' (Medya ve İslamofobi) konferansının konuğu oldu.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, günümüzde İslama karşı yanlış bakış açıları ve medyanın tutumunun detaylı bir şekilde ele alındığı 'Media and Islamophobia' konferansı, HKÜ Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın yaptığı konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.



"Müslümanlar her fırsatta karalanıyor"



Batının Müslümanlara bakışı, İngiliz medyasının bunu nasıl kullandığı, İngiltere'nin Müslümanlara bakış açısı ve bunların üzerindeki tespitlerini anlatan Lauren Booth, "Müslümanlara ilk görünen olumsuz bakışlar 11 Eylül saldırısı ile başladı. Ancak bu olumsuz bakışlar esasında bin yıl öncelerde başlamıştı. Sosyal düzlemde bakınca, özellikle Müslümanlar her fırsatta karalanıyor. Özellikle batı medyası Müslümanların birçok hakkını elinden alarak, Müslümanları olumsuz yansıtıyor. İfade özgürlüğü öyle bir şekilde kullanılıyor ki batı medyası istediği zaman bir grubu kötülemek için inanılmaz biçimde bunu kullanarak, olumsuz propagandaya dönüştürebiliyor. Batı medyası tarafından Müslümanlara karşı bakış açısı medyada, Ülkede çok fazla değişik gruplar bulunuyor, ifadeleriyle anlatılıyor ve olumsuz bir hale getiriliyor. Maalesef ki bunlar değişik anlatımlarla, küçümsemelerle basında sıkça yer alıyor. Bu çok hafife alınacak bir şey değil, özellikle bu tarz haberler ırkçı atakları arttırıyor. DEAŞ'a bağlı olanların İslam ile ilgili korkunç görüşlerini de medyada sıklıkla görüyoruz. Bu tarz gösterimler ise İslamı kötü göstererek,İslam ile alakası olmayan imajları oluşturmaktan ibarettir" dedi



İngiliz vatandaşı olan Booth, yaşadıklarını ve gördüklerini tüm katılımcılara detaylı bir şekilde anlattı. Program soru cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



Lauren Booth kimdir?



1967 yılında Londra'da dünyaya gelen ve Kuzey Londra'da büyüyen Lauren Booth, 1997'de ilk olarak gazeteci olarak işe başladı. 2006 yılında Filistin'e bir yardımda bulunarak ilk kez İslam dünyasıyla yakınlaştı. 2008'e kadar İslam ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparak ülkesi İngiltere'de Filistin'in sorunlarını ve devamında İslam dünyasının sorunlarını dile getirdi. Yürüttüğü aktiviteler itibariyle Müslüman dünyaya daha da yakınlaşan Lauren Booth, 2010 yılında İslamı seçerek Müslüman oldu. - GAZİANTEP