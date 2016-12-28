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Latin Amerika Ülkesi Venezuela'da Nakit Krizi!
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Latin Amerika Ülkesi Venezuela'da Nakit Krizi!

Venezuela'da nakit krizi sürüyor. Hükümet, krizi hafifletmek için eski banknotların kullanım sürelerini uzattı.

Latin Amerika Ülkesi Venezuela'da Nakit Krizi!

Aralık ayı ortasında ani bir kararla 100 bolivarlık banknotları piyasadan çekme kararı alan Venezuela hükümeti, ortaya çıkan nakit krizini aşamadı.

YENİ BANKNOTUN PİYASAYA SÜRÜLEMEMESİ HALKI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Yeterli miktarda yeni banknotun açıklanan tarihte piyasaya sürülememesi halkı zor durumda bırakırken, hükümetten yeni bir açıklama geldi.

ESKİ BANKNOTLARIN KULLANIM SÜRESİ UZATILDI

Venezuela, eski banknotların kullanım süresini 2 Ocak 2017'ye kadar uzattığını açıkladı.

13 BUÇUK MİLYON ADET BANKNOT, BANKALARA ULAŞTI

Şu ana kadar 500 bolivarlık banknotlardan 13 buçuk milyon adedi bankalara ulaştı.
Yıl bitmeden 35 milyon adet banknotun daha sisteme girmesi bekleniyor.

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