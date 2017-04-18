Latin Amerika Ülkelerinden Venezuela Hükümeti ve Muhalefetine Çağrı

Güney Amerika'dan 11 ülke, Venezuela hükümeti ve muhalefetine çarşamba günü yapılacak gösterilerle ilgili itidal çağrısında bulundu.



Kolombiya Devlet Başkanlığı ile Arjantin, Brezilya, Şili, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Meksika, Paraguay, Peru ve Uruguay hükümetlerinin ortak yazılı açıklamasında, Venezuela'da yarın hükümetin ve muhalefetin düzenleyeceği yürüyüşlerle ilgili taraflara itidal çağrısı yapıldı.



Açıklamada, Venezuela hükümetinden, bu ülkede yaşanan ve "tüm bölgeyi etkileyen" siyasi krizin çözümü için bir seçim takvimi belirlemesi istendi.



Venezuela'da muhalefetin gösterilerinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, olaylarda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.



Açıklamada, Venezuela hükümetinin muhalefetin protesto hakkını garanti altına alması ve göstericilere karşı ortaya çıkabilecek şiddeti önlemesi talebine de yer verildi.



Muhalefetin ise protesto haklarını "sorumlu" bir şekilde kullanması istenen açıklamada, gösterilerin barışçıl ve itidalli gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.



Venezuela'da, Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi de yaralanmıştı.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart tarihli kararıyla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı. Muhalefet bu kararın ülkeyi dönüşü olmayan bir yola sürüklediğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.