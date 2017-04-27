Latin Amerika Ülkeleri Brezilya'yı Sıkıştırıyor

SAO Latin Amerika'daki 7 ülke, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht tarafından hükümet yetkililerine ödenen rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgi paylaşılması için Brezilya'ya talepte bulundu.



Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela'nın kamu bakanlıkları, kendi ülkelerinde devam eden yolsuzluk davalarının açıklığa kavuşturulması için Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığına Odebrecht şirketinin yöneticilerinin karıştığı rüşvet soruşturmasıyla ilgili bilgi paylaşımı amacıyla 19 resmi bilgi talep iletti.



Brezilya'da süren yolsuzluk operasyonlarının merkezindeki Odebrecht Yapı ve İnşaat Şirketinin eski ve mevcut yöneticileri, yolsuzluk davalarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye devam ediyor.



Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, aralık ayında Odebrecht yolsuzluk davalarıyla ilgili şirketle yapılan anlaşmadaki gizlilik kararı nedeniyle 1 Haziran 2017'ye kadar firma hakkında bilgi paylaşamayacaklarını açıklamıştı.



Ekvador'un eski Enerji Bakanı Alecksey Mosquera, geçen hafta Odebrecht yetkililerinden rüşvet aldığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Brezilya Yüksek Mahkemesi iki hafta önce yolsuzluk davalarıyla ilgili 8 bakan, onlarca senatör ve milletvekili hakkında soruşturma izni vermişti.



Odebrecht kurduğu rüşvet sistemleri nedeniyle ABD, Brezilya ve İsviçre'de 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.