Latin Amerika'dan Ay Yapım Dizilerine Ödül Yağmuru

21 dalda ödüllerin dağıtıldığı törende Ay Yapım dizileri 51 adaylıkla törenin en çok ses getiren yapımları oldu.

1 milyon izleyicinin internet üzerinden verdiği oylarla belirlenen Latin Amerika'nın en iyileri ödül töreninde, Bihter ve Behlül'ün gizli aşkının ünü kıtaları aştı ve 'Aşk-ı Memnu', Yılın En İyi Dizisi ödülünü kazandı.

AŞK-I MEMNU FENOMENİ

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı, yayınlandığı yıllar tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen 'Aşk-ı Memnu', 'Yılın En İyi Dizisi' dahil tam 9 dalda ödüle lâyık görüldü. Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat de hem 'En Seksi Aktris' hem de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerinin sahibi oldu.

Aşk-ı Memnu'un bir diğer fenomen karakteri, Zerrin Tekindor'un canlandırdığı Matmazel Deniz, 'Unutulmaz Karakter' ödülünü kazanırken; 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü ise Firdevs Yöreoğlu karakteri ile Nebahat Çehre'ye gitti.

EN EFSANEVİ DİZİ: FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

Beren Saat ve Engin Akyürek'in rol aldığı, ünü dünyanın dört bir yanına yayılan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi de gecenin büyük ödüllerinden 'En Efsanevi Dizi' ödülünü kazandı. Engin Akyürek'in 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildiği törende 'En İyi Final' de 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'nin oldu.

EZEL'E 7 DALDA ADAYLIK

Gecede 'Aşk-ı Memnu' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizilerinin yanı sıra Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği 'Ezel' dizisi de büyük ses getirdi. Ezel, 'Yılın En İyi Dizisi', 'En Efsanevi Dizi' ve 'En İyi Final' dâhil olmak üzere 7 dalda ödüle aday gösterildi.

Ödüllerde, 2013 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı ölümsüz Ramiz Dayı da unutulmadı. Kenan Birkan, Ezel ve Ramiz Dayı arasındaki çatışma sahnesi 'En İyi Aksiyon Sahnesi'ne aday olurken, Ramiz Dayı da 'Unutulmaz Karakter' dalında adaylık kazandı.

AY YAPIM DİZİLERİNİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER:

UNUTULMAZ SAHNE:

Fatmagül'ün Suçu Ne (Fatmagül'e tecavüz edenler için mahkeme kararının açıklandığı an)

UNUTULMAZ KARAKTER:

Matmazel Deniz (Aşk-ı Memnu)

EN İYİ KOSTÜM:

Aşk-ı Memnu

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ:

Aşk-ı Memnu

EN KİLİT SAHNE:

Fatmagül'e tecavüz edildiği an (Fatmagül'ün Suçu Ne)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:

Nebahat Çehre (Aşk-ı Memnu)

EN İYİ AKSİYON SAHNESİ:

Bihter'in intiharı (Aşk-ı Memnu)

EN DUYGUSAL SAHNE:

Bihter'in annesi Firdevs'e Behlül'e olan aşkını açıkladığı "Anne ben ölüyorum" sahnesi (Aşk-ı Memnu)

EN SEKSİ AKTRİS:

Beren Saat (Aşk-ı Memnu)

EN İYİ FİNAL:

Fatmagül'ün Suçu Ne

EN İYİ KADIN OYUNCU:

Beren Saat (Aşk-ı Memnu)

EN İYİ ERKEK OYUNCU:

Engin Akyürek (Fatmagül'ün Suçu Ne)

EN EFSANEVİ DİZİ:

Fatmagül'ün Suçu Ne

YILIN EN İYİ DİZİSİ:

Aşk-ı Memnu