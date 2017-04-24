Lastikli halı örtüleri ile Hanımların Temizlik Derdine Son

Bu durumda bayanları oldukça zorlamakta haliyle. Özellikle günümüz koşullarında halı yıkama işlevi pek güç bir durum olduğundan hanımlar halıları kirlendikçe sık sık halı yıkamaya göndermekte. Bu durumda en az yeni bir halı satın alma kadar bütçeyi yoruyor ve yine günümüz koşullarında yeni bir halı almak deyim yerindeyse cep yakıyor. Yüksek miktarda para ödenip alınan halıların lekelenip zarar görmesi sinir bozucu bir durum haline geliyor.

Peki halıları temiz tutmanın tek yolu halılar kirlendikçe yıkamaya göndermek midir ? veya yepyeni bir halı satın almak mı ? Aslında bakarsanız bir ürün sayesinde bir devir kapanıp yeni bir devir açılıyor. Yeni bir ürün olan lastikli halı örtüsü okuduğunuz bu denklemleri oldukça başarılı bir şekilde çözmekle kalmayıp adeta yeni bir halı alınmış gibi şık desenleri ile odaları dekore ediyor. Son zamanlarda hanımların gözdesi haline gelen bu ürün halıları özel kumaşı ile tamamen sararak dış etkenlerden koruyor herhangi bir leke halinde ürünü kolayca makinada yıkayıp tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Dört köşeden lastik entegresi olan yeni nesil halı örtüleri gözleri kamaştıracak modern desenler ile halılara giydirilip rahatlıkla cıkarılabılıyor. Kaymaz tabanı sayesinde toplanma veya kayma yapmadıgı için halınızın üzerindeyken rahatlıkla süpürebiliyorsunuz.

Bu fikir sayesinde lastikli halı örtüleri ile hanımların birçok uğraşı son eriyor haliyle. Lasikli halı örtüleri üzerine kurduğu şirkette ekibimize açıklamalar yapan sayın Fatih YÜRÜK hanımların ürüne ve firmaya çok olumlu tepkilerle yaklaştığını alan kullanıcıların oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

Kendi tesislerinde her sipariş üzerine özel üretim olarak halılara göre imal edildiğini söyleyen firma sahibi hanımların bu çilelerine çözüm getirerek oldukça uygun fiyata temin edildiğini dile getiriyor.Online olarak satışı yapılan bu devasa ürün hanımlara çoktan kendin sevdirmiş görünüyor.