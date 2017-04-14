Lastiğini Patlattıkları Aracın Bagajındaki Parayı Çaldılar

Mersin'de park halindeki bir aracın lastiği patlatarak yardım bahanesiyle sahibini oyalayan şüpheliler, bagajdaki 45 bin 890 liraya çaldı.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir Tapu Müdürlüğünde arazisinin satışını gerçekleştiren M.P.V, aldığı 45 bin 890 lirayı aracının bagajına koydu.



Bu sırada lastiğinin patladığını gören M.P.V, yedek lastiği almak için bagajı açtığı sırada yardım bahanesiyle yanına gelen 4 şüpheli çanta içindeki parayı çaldı.



Bir süre sonra hırsızlığı fark eden M.P.V, durumu polise bildirdi.



Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini belirledi.



Zanlılardan A.Ö. ve S.E. Adana'da gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.