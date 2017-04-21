Lastiğini Değiştirmek İstediği Minibüsün Altında Kalarak Öldü

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, arkadaşının minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Murat Altay, aracın krikodan düşmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.



Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Serkan Sevinç yönetimindeki 26 PZ 921 plakalı minibüs, saat 01.00 sıralarında Serik İlçesi Kayaburnu mevkiine geldiğinde sağ arka lastiği patladı. Lastiği değiştiremeyen Serkan Sevinç, Antalya'da oturan arkadaşı Murat Altay'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Murat Altay, aracın altına krikoyu yerleştirip kaldırdı. Lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada krikodan kayan minibüsün altında kalan Altay, feci şekilde yaşamını yitirdi.



Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Murat Altay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



İnceleme başlatan polis, Serkan Sevinç'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.



- Antalya